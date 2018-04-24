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الوطن

الكرملين: لا يمكن المقارنة بين الأحداث في أرمينيا وانقلاب أوكرانيا

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
الكرملين: لا يمكن المقارنة بين الأحداث في أرمينيا وانقلاب أوكرانيا

تظاهرات أرمينيا

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أمل الكرملين في الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي في أرمينيا، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء 24 أبريل، إن "الكرملين يأمل أن يتم الاتفاق بين مختلف القوى السياسية في أرمينيا، وأن تتضح تركيبة القوى السياسية في هذا البلد في المستقبل القريب". 

وأضاف: "حتى الآن نحن نرى أن الوضع، فلنقل، لا يسير بأي شكل في طريق زعزعة الاستقرار، ما يدعو إلى الرضى. بالأمس قلنا إن كل ما يحدث في يريفان هو شأن داخلي يخص أصدقاءنا الأرمن".

وتابع: "نأمل في الحفاظ على النظام والاستقرار، وأن تتضح في المستقبل القريب، الخطوط العريضة للتركيبة السياسية التي ستكون محل توافق لكل القوى السياسية التي تمثل الشعب الأرمني".

كما رفض بيسكوف مقارنة الأحداث في أرمينيا بالأحداث التي شهدتها أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحالتين مختلفتين تماما.

وقال ردا على سؤال في هذا الشأن: "أنا لا أقارن، لأن الحالة مختلفة تماما، بالطبع سيترتب علينا تحليل الوضع، وأكرر مرة أخرى، نحن نراقبه عن كثب".

وكان رئيس الوزراء الأرميني، سيرج سركسيان، قد تقدم باستقاله من منصبه أمس الاثنين، بعد نحو 10 أيام من الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكومة.

 

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