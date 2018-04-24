تسجيل الدخول

الوطن

نائب محافظ القاهرة: هدم 85% من منطقة مثلث ماسبيرو

منذ 24 دقيقة
كتب: وائل فايز
نائب محافظ القاهرة: هدم 85% من منطقة مثلث ماسبيرو

جانب من أعمال الهدم داخل مثلث ماسبيرو

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن أعمال الهدم بمنطقة مثلث ماسبيرو تجاوزت الـ85%، مؤكدا أن أعمال الهدم والإزالة تجرى على قدم وساق بعدما تم تلبية رغبات سكان منطقة المثلث سواء بصرف تعويضات أو الانتقال للأسمرات أو العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأشار "عبدالتواب"، لـ"الوطن"، إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الإزالة  وتسوية المباني بالأرض ورفع الأنقاض في غضون أيام قليلة وتحديدا قبل نهاية أبريل الجاري؛ تمهيدا لبدء مخطط التطوير الذي يستمر لمدة 3 سنوات.

أخبار متعلقة

بالصور| محافظ القاهرة: إزالة 80% من منطقة "مثلث ماسبيرو"

بالصور| محافظ القاهرة: إزالة 80% من منطقة "مثلث ماسبيرو"
"تطوير العشوائيات": صرف 98% من التعويضات لأهالي "مثلث ماسبيرو"

"تطوير العشوائيات": صرف 98% من التعويضات لأهالي "مثلث ماسبيرو"
رئيس حي بولاق: إزالة مربعين بمنطقة مثلث ماسبيرو من إجمالي 6

رئيس حي بولاق: إزالة مربعين بمنطقة مثلث ماسبيرو من إجمالي 6
رئيس حى بولاق: إخلاء «مثلث ماسبيرو» بالكامل خلال أيام

رئيس حى بولاق: إخلاء «مثلث ماسبيرو» بالكامل خلال أيام

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

محلل: تصريحات "السبع الكبار" ضد روسيا مجرد محاولة لتغطية مشاكلها

محلل: تصريحات "السبع الكبار" ضد روسيا مجرد محاولة لتغطية مشاكلها

الاحتلال يخطر بهدم ووقف بناء 10 مبانٍ على الأقل في قلنديا شرق القدس

الاحتلال يخطر بهدم ووقف بناء 10 مبانٍ على الأقل في قلنديا شرق القدس

توقيف ثلاثة مسؤولين كبار في مجموعتين فرنسيتين لشبهات بالفساد

توقيف ثلاثة مسؤولين كبار في مجموعتين فرنسيتين لشبهات بالفساد

أبو ردينة: لن نقبل خطة بديلة عن قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

أبو ردينة: لن نقبل خطة بديلة عن قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

وزير البيئة: تشريع جديد يفرض مخالفة على الممتنعين عن دفع رسوم النظافة

وزير البيئة: تشريع جديد يفرض مخالفة على الممتنعين عن دفع رسوم النظافة

اختيارات الوطن

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

«فيها حاجة حلوة».. راعى كنيسة يكرّم حفظة القرآن

الأكثر قراءة

عاجل