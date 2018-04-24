نائب محافظ القاهرة: هدم 85% من منطقة مثلث ماسبيرو

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن أعمال الهدم بمنطقة مثلث ماسبيرو تجاوزت الـ85%، مؤكدا أن أعمال الهدم والإزالة تجرى على قدم وساق بعدما تم تلبية رغبات سكان منطقة المثلث سواء بصرف تعويضات أو الانتقال للأسمرات أو العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأشار "عبدالتواب"، لـ"الوطن"، إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الإزالة وتسوية المباني بالأرض ورفع الأنقاض في غضون أيام قليلة وتحديدا قبل نهاية أبريل الجاري؛ تمهيدا لبدء مخطط التطوير الذي يستمر لمدة 3 سنوات.