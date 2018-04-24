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الوطن

شويجو: الضربات الجوية الأمريكية على سوريا "عقاب بدون تحقيق"

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
شويجو: الضربات الجوية الأمريكية على سوريا "عقاب بدون تحقيق"

سيرجي شويجو

اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء 24 أبريل، أن ضربات أمريكا وحلفائها الجوية على سوريا "انتهاك لكل القوانين الدولية"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. 

وقال شويجو خلال اجتماعه مع رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول شو تشى، إن الضربات الجوية تم تنفيذها وفق "أسلوب الغرب، عقوبة دون تحقيق". 

وقدم وزير الدفاع الروسي الشكر للصين على "الدعم الذي قدموه في مجلس الأمن بشأن الهجوم الصاروخي على سوريا".

وأضاف شويجو: "من المؤكد أن هذا الهجوم يعد انتهاكا لجميع القواعد الممكنة وغير الممكنة الدولية والإنسانية على حد سواء".

ورغم أن أول اجتماع بين شويجو وشو تشي كان في 2013، إلا أن وزير الدفاع الروسي أكد أن"الوقت يغير كل شيء، ولكن لحسن الحظ، لا يغير علاقاتنا الشخصية والرسمية. والمفتاح لهذا هو العلاقات الوثيقة والودية لرئيسي دولتينا".

ووصل شويجو إلى الصين، أمس الاثنين، لحضور اجتماع وزراء الدفاع في منظمة شنجهاي للتعاون.

وتضم المنظمة التي تأسست عام 2001 كلا من الهند وكازاخستان والصين وباكستان وقيرغزستان وأوزبكستان.

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