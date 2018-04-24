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الوطن

"فتح" ترحب بتقديم شكوى ضد إسرائيل في اللجنة الأممية

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
"فتح" ترحب بتقديم شكوى ضد إسرائيل في اللجنة الأممية

حركة فتح - صورة أرشيفية

رحبت حركة التحرير الوطني "فتح" بالخطوة الفلسطينية، التي قامت وزارة الخارجية والمغتربين والمتمثلة في تقديم شكوى ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، اهمية المضي قدما في محاسبة اسرائيل على كافة جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، ومواصلة الجهود الدبلوماسية والقانونية اللازمة لإنجاز الحقوق الفلسطينية، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وطالبت اجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها ومخالفاتها لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وضمان عدم تكرارها وارتكاب هذه الانتهاكات، وإلزام الحكومة الاسرائيلية بإزالة المستعمرات القائمة على الارض الفلسطينية كشرط أساسي ومهم لإنهاء سياسية التمييز والفصل العنصري الواقعة على الارض الفلسطينية.

وتابعت: إلى جانب إلزام الدول باتخاذ اجراءات قانونية تهدف الى ايقاف سياسة واعمال التمييز المرتكبة من قبل اسرائيل ووجوب إدانتها لممارسات اسرائيل غير المشروعة، وان تمتنع تلك الدول عن تقديم المعونات والدعم لهذه السياسيات الاسرائيلية بأي شكل من الأشكال.

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