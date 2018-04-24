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الوطن

"فئوية الزراعة" بالبحيرة: توفر ياميش رمضان بـ"القسط" للعاملين

منذ 10 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"فئوية الزراعة" بالبحيرة: توفر ياميش رمضان بـ"القسط" للعاملين

"زراعة البحيرة" توفر ياميش رمضان بالتقسيط للعاملين

أعلن المهندس السيد أنور جوهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفئوية بمديرية الزراعة بالبحيرة، الاستعداد لشهر رمضان الكريم، بتوفير كافة السلع الغذائية، وياميش رمضان.

وأكد جوهر، في بيان اليوم، أن الهدف الأساسي للمنفذ الخاص بالجمعية الفئوية توفير مواد غذائية ذات جودة عالية بأسعار مخفضة، حرصًا على العاملين، حيث إنه تم زيادة طرح المعروض من السلع، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف أنه تقرر بيع السلع بالتقسيط على 4 أشهر، نظرًا للظروف الحالية، ومراعاة للبعد الاجتماعي، ومساهمة من الجمعية في تخفيف العبء عن الزملاء بالمديرية.

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