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الوطن

تجديد حبس سائق قطار بضائع وعامل تحويلة بحادث خط المناشي في البحيرة

منذ 8 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
تجديد حبس سائق قطار بضائع وعامل تحويلة بحادث خط المناشي في البحيرة

ارشيفية

قرر المستشار محمد البدري، رئيس محكمة جنح كوم حمادة في البحيرة، اليوم، تجديد حبس "إبراهيم. ا"، سائق قطار بضائع، و"محمد. أ"، عامل التحويلة بمحطة قطار أبو الخاوي في كوم حمادة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، على خلفية حادث تصادم قطاري بضائع وركاب، والذي وقع في نهاية شهر فبراير الماضي، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وكانت النيابة العامة، قررت تشكيل لجنة خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل لمعاينة آثار حادث تصادم قطاري بخط المناشي، وفحص أجهزة ATC وتفريغ الصندوقين الأسودين لبيان أسبابه.

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