بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث سبل مواجهة خطر النمو السكاني

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سبل مواجهة خطر النمو السكاني، ومتابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، ومحمد الوكيل، مقرر المجلس القومي للسكان بكفر الشيخ، والمحاسب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم مواجهة خطر النمو السكاني، ومتابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع كل من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة ومديرية الأوقاف والهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارات القوى العاملة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة عمل اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن للتأكد من تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، على مستوى المحافظة.