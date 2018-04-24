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الوطن

وزير التموين للفلاحين: "اللي ميعرفش يبيع التبن يجبهولي"

منذ 28 دقيقة
كتب: هبة أمين
وزير التموين للفلاحين: "اللي ميعرفش يبيع التبن يجبهولي"

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن هناك إقبال من المزارعين على توريد محصول القمح هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب هشام الشعيني، بشأن أسعار توريد القمح الذي حددته الحكومة بـ 600 جنيه وهو ما قوبل بالرفض من بعض النواب.

وقال الوزير، بلغ التوريد حتى هذه اللحظة 754 ألف طن، وفي مثل هذه الأيام كانت الكمية قليلة، والمحصول هذا العام تم جمعه مبكرا بسبب الظروف المناخية مقارنة بالعام الماضي ولكن لا يوجد تقاعس من قبل المزارعين.

وأشار إلى أنه من الممكن تقديم موعد بحث الأسعار العالمية فى مستهل مارس بدلا من 15 مارس كل عام من أجل أن يصب فى مصلحة الفلاح.

واستطرد: سعر التبن أغلى من المصاريف، واللي مش عارف يبيع التبن يجيبهولي وأنا أبيعه".

وأكد الوزير أنه لا يوجد استثمار يربح 100% ردا على ما قاله بعض النواب بأن مستأجري الأراضى الزراعية في ظل أسعار التوريد الحالية لن يحققوا هامش ربح.

وقال الوزير إن الاستثمار فى الزراعة يربح ولكنه بطىء، مشيدا بصرف مستحقات المزراعين خلال 48 ساعة كحد أقصى بعد التوريد.

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