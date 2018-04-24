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الوطن

مدير أمن الإسماعيلية يستجيب لطلب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 36 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
مدير أمن الإسماعيلية يستجيب لطلب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

المواطن أثناء تسلمه رخصته من قائد مرور الإسماعيلية

استجاب اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، لطلب أحد المواطنين يدعى بدر الصباح من ذوي الإعاقة باستخراج تراخيص التروسيكل الخاص به والذي يعتبر وسيلة معيشته ولا يملك القدرة على تجديد التراخيص.

وكان المواطن التقى بمدير الأمن، أثناء أحد جولاته الميدانية وعرض عليه مشكلته السابقة، ليصدر مدير الأمن تعليمات فورية للعميد حمدي عبدالنبي، مدير إدارة المرور بالمحافظة، بسرعة إنهاء الإجراءات، إعفاءه من كافة المصروفات وقد تم استخراج التراخيص للمواطن وتسليمه الرخص الخاصة به وبالتروسيكل.

وأكد المواطن بدر الصباح، أنه كان على يقين باستجابة مدير الأمن لمطلبه إذا ما التقى به، لافتا إلي أن جولات اللواء شحاتة المستمرة بالشارع جعلت لديه يقين بمقابلته، معربا عن سعادته بتنفيذ مطلبه متوجها بالشكر والتقدير لجميع رجال الشرطة المخلصين.

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