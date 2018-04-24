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الوطن

جامعة الأزهر تتطالب "المالية" بتخصيص سيارات لنقل للطلاب

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد طارق
جامعة الأزهر تتطالب "المالية" بتخصيص سيارات لنقل للطلاب

جانب من اجتماع لجنة الشئون الدينية

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، موازنة كلا من التعليم بجامعة الأزهر الشريف، ومستشفيات جامعة الأزهر الشريف للعام المالي الجديد 2018/2019.

وطالب ممثلو جامعة الأزهر، بدعم النشاط الرياضي والاجتماعي، وتوفير سيارات لنقل للطلاب وعربات الإسعاف، ودعم مالي لاستكمال مشروع الجامعة الذكية لربط الفروع بالجامعة الأم وميكنة الإدارة والامتحانات والمناهج الكترونيا، ودعم مالي للمباني غير السكنية، موضحين أن هذا البند "المباني غير السكينة" انخفض من 49 مليون السنة المالية الجارية 2017/2018، إلى 24 مليون و700 ألف جنيه فى موازنة 2018/2019.

كما طالبوا بتوفير مبلغ 133 مليون جنيه من الخزانة العامة للإنفاق على 86 كلية فرعية وإنشاءات منها 6 كليات طب، وأشاروا إلى أن مشكلتهم فى التمويل فى الباب الأول أجور، حيث تتحمل الجامعة 133 مليون و643 ألف جنيه تمويل ذاتى، مطالبين بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا المبلغ.

وأوضح ممثلو جامعة الأزهر، أن إجمالى المدرج للجامعة فى موازنة 2018/2019 945 مليون جنيه، وكان 675 مليون فى 2017/2018، وقالوا إن لديهم 35 ألف طالب غير مصرى يمثلون 70 دولة، وتوفر لهم الجامعة المنح ووسائل الإعاشة، وأنه تم تخفيض بند المبانى السكنية فى موازنة عام 2018/2019، كما أشاروا إلى أنه فى بند الاستثمارات تم إدراج حوالى مليار جنيه فى موازنة 2018/2019، وكان 861 مليون جنيه فى موازنة 2018/2019.

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