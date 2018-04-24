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الوطن

إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي على حدود غزة

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي على حدود غزة

صورة أرشيفية

أصيب، اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية بين غزة وإسرائيل، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة وكسر الحصار"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "4 فلسطينيين أصيبوا بجراح، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم بالقرب من المناطق الحدودية للقطاع".

وأضاف أن "إصابتين تم نقلهما من الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، فيما تم نقل إصابتين من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع".

وأوضح القدرة، أن الطواقم الطبية وصفت جراح المصابين "بالمتوسطة".

وذكر أن الطواقم الطبية في المناطق الحدودية تعاملت ميدانيًا مع 15 مصاباً، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق، قال مسعفون ميدانيون، في تصريحات منفصلة للأناضول، إنّ 3 فلسطينيين أصيبوا بأقدامهم، نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم أثناء تواجدهم قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأوضحوا أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات القطاع، لتلقي العلاج.

ويتجمهر فلسطينيون، بشكل يومي، عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت منذ 30 مارس الماضي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في ذكرى "النكبة" (15 مايو المقبل).

ويطالب المتظاهرون بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ويعتدي الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين قرب حدود غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.

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