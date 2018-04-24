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الوطن

فتحي سرور عن ترافعه عن مدرجين قوائم الإرهاب: "بحسب الناس هتقولي برافو"

منذ 20 دقيقة
كتب: محمود البدوي
فتحي سرور عن ترافعه عن مدرجين قوائم الإرهاب: "بحسب الناس هتقولي برافو"

أحمد فتحي سرور

استنكر الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، غضب البعض من دفاعه عن متهمين المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية، قائلًا: "أنا بحسب الناس هتقولي برافوا عليك، عشان ترافعي عنهم يؤكد أن مصر بها حقوق إنسان".

وأضاف "سرور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه لا يدافع عن جماعة الإخوان، موضحًا أن القانون يسمح لكل متهم أن يكون له محامي، وحقوق الدفاع من حقوق الإنسان.

وتابع: "أنا أول من شرح قانون الكيانات الإرهابية ورجال القضاء يأخذونه كمراجع".

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