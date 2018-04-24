فتحي سرور: أرفض الدفاع عن الإخوان.. "أترافع عن أقاربهم"

قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إنه لا يقبل الدفاع عن جماعة الإخوان أو قيادتها، موضحًا أن دفاعه عن المتهمين المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية ليس بهدف الدفاع عن تلك الجماعة.

وأضاف "سرور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، أنه يرفض الدفاع عن جماعة الإخوان، مستطردًا: "أنا بدافع عن سيدات في تلك القائمة ليس لهم علاقة بالجماعة الإرهابية ولكن لهم أقارب فقط وتم وضعهم في تلك القائمة دون التحقيق معهم".

وتابع: "القائمة فيها ناس كتير زي مرسي وأبوتريكة، بس أنا مليش دعوة بدول، اللي أعرف إنه إرهابي يبقى غيري أكثر قدرة على الدفاع عنهم، والنيابة أيدتني في كدة".