برلماني: الشهر العقاري يواجه مشاكل وعقبات أكتر من أقسام الشرطة والبنوك

قال اللواء عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في حالة بناء اقتصادي وتشريعي جديد، والطبيعي أن هذا يؤثر على البنية الاجتماعية.

وأضاف "كامل"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي تامر أمين، أن الشهر العقاري من أهم مراكز الخدمات التي تقدم خدمات للجمهور ويوجد بها عقبات كثيرة، أكثر من أقسام الشرطة والبنوك.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الشهر العقاري دائما يكون به طوابير وزحام غير عادي يؤدي إلى إرهاق المواطنين والموظفين أيضا، مشيرا إلى أن العمل في الشهر العقاري صعب للغاية لأنه يتم بمنتهى الدقة.

وأوضح أنه يجب تغيير نظام الشهر العقاري، لأنه يرهق المواطن والموظف، وأنه يجب تطبيق نظام الحكومة الالكترونية في هذا المجال.