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الوطن

"المترو": سقوط الأمطار وراء عطل بـالخط الأول

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"المترو": سقوط الأمطار وراء عطل بـالخط الأول

أرشيفية

قال المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن سقوط الأمطار أدى إلى حدوث ماس كهربائي في أحد الأعمدة التى تغذي الخط الأول لمترو الأنفاق، ما بين محطة دار السلام والمعصرة مما تسبب في تعطيله، موضحًا أنه تم انتشار فرق الطوارئ لمكان العطل لعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية لميس الحديدي،  أنه تم تشغيل محطات مترو الخط الأول من محطة المرج إلى محطة دار السلام في الاتجاهين، كما تم تشغيل من محطة حلون إلى محطة المعصرة في الاتجاهين أيضا.

وأشار إلى أنه بداية من محطة دار السلام إلى المعصرة متوقفة ويعود التشغيل بعد تصليح العطل.

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