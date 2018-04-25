أمطار رعدية ورياح ترابية في الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، مساء الثلاثاء، أمطار رعدية وعاصفة ترابية، في مختلف مراكزها، وأثرت على الحركة المرورية في بعض الطرق الداخلية وطريق الفيوم - القاهرة الصحراوي.

وقال عدد من المواطنين المسافرين من الفيوم إلى القاهرة، إن الحركة المرورية بالطريق الصحراوي، تعطلت عند بوابات تحصيل الرسوم، عدة دقائق، كما شهدت بحيرة قارون، حالة من الاضطراب بسبب الرياح الشديدة، وارتفعت أمواج مياه البحيرة عن معدلها الطبيعي، وفقا لعدد من سكان المنطقة المحيطة بها.

وأثرت الرياح المحملة بالأتربة على الحركة التجارية، بوسط مدينة الفيوم، في الدقائق التي هبت فيها، والتزم بعض المواطنون منازلهم، خشية من أصوات البرق والعاصفة الترابية، ثم عادت حالة الطقس إلى الاستقرار مرة أخرى.