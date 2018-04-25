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الوطن

وزير الصحة عن تعرض طفل للإهمال الطبي: "اللي هيقدرني عليه ربنا هعمله"

منذ 13 دقيقة
كتب: شريف سليمان
وزير الصحة عن تعرض طفل للإهمال الطبي: "اللي هيقدرني عليه ربنا هعمله"

وزير الصحة

عرض الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء DMC"، شكوى من مواطن، بسبب تدهور الحالة الصحية لطفله بعد إجرائه لعملية "اللحمية" في مستشفى زيزينيا بمحافظة الإسكندرية.

وعلق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "حاجة مؤسفة ومحزنة ومش هنقف مكتوفي الأيدي". 

وأضاف أنه سيتم جميع اتخاذ الإجراءات للتعامل مع الواقعة، كما سيتم التواصل مع والدي الطفل للتعرف على مقدار ما أنفق من أموال بسبب المضاعفات التي حدثت للطفل بعد إجرائه للعملية.

وتابع: "هننقله لمستشفى تابعة لنا، وهيلقى رعاية طبية تحت إشرافي شخصيًا، واللي هيقدرني عليه ربنا هعمله".

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