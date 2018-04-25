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الوطن

كانتيه: لا بد من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

منذ 51 دقيقة
كتب: شريف سليمان
كانتيه: لا بد من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

المفوض الأوروبي

قال ميجيل أرياس كانتيه، المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، إنه لا يمكن تمويل كل مشروعات البنية التحتية من الأموال العامة فقط، لافتًا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص، وهذا التحدي الأكبر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "نعتقد أن أحد الطرق التي يمكن أن يدعم بها الاتحاد مصر هي المساعدة الفنية لتوفير بيئة جاذبية للاستثمار، وجذب الشركات الخاصة". 

وتابع: "الإمكانات هائلة لذلك تحتاج إطار تنظيمي مستقر وفي هذا المسعى لدينا تعاون مع بلاد عدة ويمكن أن ندعم ذلك فنيًا، بالطبع هناك أشكالًا أخرى لدعم البنية التحتية، هناك مشروعات حيث يمكن أن نعطي منح أو نمزج بين القطاع العام والخاص لتطوير البنية التحتية اللازمة". 

وأوضح: "نعتقد أنه إذا تم الربط الكهربائي مع السعودية فستحتاجون خطوط أنابيب غاز لتنفيذ كل التعديلات اللازمة في شبكة الكهرباء لديكم، كل تلك المشاريع ستحتاج مبالغ استثمارية طائلة لهذا لا بد من إشراك القطاع الخاص وسنعمل على خلق ذلك المناخ ولهذا فإن لدينا، اليوم، منتدى أعمال الطاقة المستدامة لأول مرة على الإطلاق في مصر وتلك فرصة لإقامة حوار خاص وحوار عام مع الشركات الخاصة للوقوف على متطلباتهم ومقترحاتهم لدعم تلك التنمية".

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