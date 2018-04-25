البيان الـ20 لـ"سيناء 2018": قتل قيادي إرهابي.. واستشهاد 3 ضباط

استكمالا لمراحل العملية الشاملة سيناء 2018 على كل الاتجاهات الاستراتيجية، يواصل أبناء الشعب المصري من القوات المسلحة والشرطة، تقديم أروع ملاحم البطولة في معركة الشرف لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية وتدمير بنيتهم التحتية، واستكمال المهام المخطط.

وأسفرت العمليات خلال الأسبوع الماضي عن النتائج الآتية:

استهدفت القوات الجوية 3 أوكار وبؤر للعناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين، على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

وعلى الاتجاه الإستراتيجي الغربي تم قطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابي بتدمير 10 عربات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.

القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء المدعو ناصر أبو زقول، ومقتل 4 أفراد شيديد الخطورة والقبض على 173 فردا آخرين بشمال ووسط سيناء.

القضاء على 8 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

القضاء على 17 تكفيريا بواسطة عناصر الشرطة، والتحفظ على 8 بنادق آلية و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير.

قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 74 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

تدمير والتحفظ على 26 عربة من الأنواع التي تستخدمها العناصر الإرهابية.

ضبط وتدمير 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

تدمير 437 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية والذخائر.

اكتشاف وتدمير 38 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء وكذا بنطاق المنطقة الغربية العسكرية.

وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية، ومنع تسللها من وإلى البحر.

وتواصل القوات الخاصة البحرية، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية احكام الحصار البحري على الساحل من رفح وحتى بورسعيد.

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود، تنظيم الدوريات المشتركة مع عناص الشرطة حيث تم تنظيم أكثر من 586 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

وفي إطار الجهود المكثفة لثقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين العسكريين على الاتجاه الشمالي الشرقي، تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال شال سيناء، بالإضافة إلى 5 مزارع لنبات الخشخاش المخدر بمساحة فدانين.

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط عربة نقل، ضُبط بداخلها 675 مسدس صوت و6 آلاف طلقة أنواع، وكميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية، وضبط أكثر من 200 فرد متسلل من جنسيات مختلفة، وضبط ربع طن من الحشيش المخدر و650 ألف قرص من الترامادول.

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط 7 عربات داخل مخزن بمنطقة وادي حمر الدوم بشلاتين، ونتيجة للأعمال القتالية لقواتنا استشهاد 3 ضباط وإصابة ضابط صف وجندي، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية من القوات المشاركة في المداهمات.

وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودهما في حماية تراب الوطن وصون مقدساته من دنس الإرهاب الأسود متمسكين بعقيدتهم الراسخة في سبيل تحقيق أمنه وسلامة شعبه العظيم.