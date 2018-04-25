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الوطن

فوز طالبة بجامعة العريش بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي

اليوم AM 08:25
كتب: محمد مقلد
فوز طالبة بجامعة العريش بالمركز الأول في مسابقة الطالب المثالي

الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش

حصلت الطالبة روان سالم أبو شيتة من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، على المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجمهورية، ممثلة عن جامعة العريش، وذلك ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات بجماعة المنوفية لعام 2017 بمشاركة 28 جامعة وقرر الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش تكريمها الأسبوع المقبل، لاسيما بعدما تم تأهيلها لتمثيل مصر على مستوى الوطن العربي وشمال إفريقيا.

روان أبو شيتة طالبة في الفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية ومدربة لغة إنجليزية وتنمية بشرية والطالبة المثالية على مستوى جامعة العريش لعامين متتالين والأولى على قسم إنجليزي لمدة عامين.

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