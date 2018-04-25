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الوطن

ضبط 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في العياط

منذ 7 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
ضبط 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في العياط

صورة ارشيفية

ألقت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في العياط.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين سبق اتهامهم في 4 قضايا إتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة" وفرد "خرطوش".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.

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