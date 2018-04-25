مرور الجيزة: 9860 مخالفة في حملات بالمحافظة

تواصل الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمديرية، الحملات الأمنية في نطاق المحافظة بالكامل، لإزالة الإشغالات وتسيير حركة المرور، وأسفرت عن ضبط 9860 مخالفة مرورية.

وأشرف على الحملات اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث مرور الجيزة، وأمر اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة للمرور، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.