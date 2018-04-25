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الوطن

ضبط عامل يتاجر مع شقيقه في العملات من مدخرات المصريين بالخارج

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد بركات
ضبط عامل يتاجر مع شقيقه في العملات من مدخرات المصريين بالخارج

صورة أرشيفية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عامل بسوهاج يتفق مع شقيقيه اللذان يعملان بدولة عربية على تجميع مدخرات المصريين من العملات الأجنبية والإتجار بها في السوق السوداء.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال تجميع "رزق الله . ص . ر"، حاصل على دبلوم تجارة ( يعمل بإحدى الدول العربية )، وشقيقه "عياد" حاصل على دبلوم زراعة ويعمل بذات الدولة، وشقيقهما "صبحي"، عامل وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثاني أثناء وجودهما خارج البلاد واستبدالها بالجنيه المصري من بعض شركات الصرافة هناك وإرسالها على حساب الثالث بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع جرجا أو مع أحد العائدين من تلك الدولة حيث يقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول والثاني، تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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