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مصر تشارك بمؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب في باريس بحضور "ماكرون"

منذ 40 دقيقة
كتب: وكالات
مصر تشارك بمؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب في باريس بحضور "ماكرون"

ماكرون

انطلقت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية بباريس، اليوم، أعمال مؤتمر مكافحة تمويل الارهاب على مستوى الخبراء بمشاركة أكثر من 70 دولة بينها مصر بالإضافة إلى نحو 20 منظمة ووكالة إقليمية ودولية متخصصة.

ويمثل مصر في مؤتمر "مكافحة تمويل داعش والقاعدة" الذي يعقد تحت شعار "لا اموال للارهاب" وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام فيما يمثل الجامعة العربية وفد برئاسة السفير جواد كاظم الامين العام المساعد ورئيس قطاع الشوون القانونية.

ومن أبرز المنظمات المشاركة ايضا الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإنتربول واليوروبول ومنظمة "جافي" لمحاربة تبييض الأموال.

ويهدف المؤتمر الذي تغيب عنه سوريا و ايران ويشارك فيه أكثر من 450 خبيرا الى حشد التعبئة الدولية لمواصلة الحرب على الارهاب في ضوء تطوير الجماعات الارهابية لا سيما داعش والقاعدة لاساليبها واستراتجياتها في العمل والتحرك واستحداث طرق تمويل جديدة بعد الهزائم التي منيت بها في سوريا والعراق.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غدا كلمة ختامية في الشق الوزاري من المؤتمر الذي سيصدر عنه "إعلان باريس" متضمنا بعض توصيات وخلاصات المشاركين.

وتشهد اعمال المؤتمر التي ستجرى في جلسات مغلقة باستثناء كلمة الرئيس الفرنسي، وعقد ثلاث موائد مستديرة يرأسها كل من من برونو دال رئيس الهيئة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب (تراكفين) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وﻓرانسوا مولانز مدعي عام باريس وايمانويل مولان مدير مكتب وزير الاقتصادية والمالية.

ويحضر من الجانب الفرنسي مديرا الاستخبارات الخارجية برنار إيمي والداخلية لوران نونيز وكورين كليوسترات مديرة الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية وميري باليسترازي المديرة المركزية للشرطة القضائية.

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