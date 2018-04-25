مرصد الأزهر يرحب بإدراج الأمم المتحدة جنودا من بورما بالقائمة السوداء

عبر مرصد الأزهر لمكافحة التشدد عن سعادته لإدراج أفراد من جيش بورما على القوائم السوداء للقوات المسلحة للأمم المتحدة، بتهمة تعذيب مسلمي الروهينجا وقتلهم، لأول مرة، واصفا الأمر بـ"الجيد".

وأضاف المرصد، في بيان اليوم، أنه "لا تزال مأساة مسلمي الروهينجا شاهدة على تجرد بعض البشر من إنسانيتهم تجردًا كاملاً، أفقدهم أي إمكانية لمراجعة النفس وردعها عن الظلم والتعدي على الآخرين، بَيْدَ أنه من حين لآخر تلوح في الأفق بعض لمحات الأمل التي تبشر بإمكانية استفاقة الضمير العالمي من سباته ويقظته من رقدته من أجل نجدة المستضعفين والمضطهدين".