تسجيل الدخول

الوطن

"I Feel Pretty" في المركز الثالث بـ17 مليون دولار بعد أسبوع

منذ 23 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
"I Feel Pretty" في المركز الثالث بـ17 مليون دولار بعد أسبوع

مشهد من الفيلم

جاء فيلم الكوميديا الأمريكي "I Feel Pretty" إخراج مارك سيلفرستاين وأبي كوهن، في المركز الثالث بقائمة عائدات التذاكر، في أسبوعه الأول بدور العرض، محققا إجمالي إيرادات وصل 17.228 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم عن رينيه بينيت التي تتعرض لحادثة تؤثر على رأسها خلال قيادتها لدراجتها، تتغير بها اﻷحوال، وتكتسب المزيد من الثقة في النفس على غير العادة، وتتصاعد أسهمها في شركة التجميل التي تعمل لديها، وتجعلها شاعرة بالتقدير من كل ممن حولها.

"I Feel Pretty" بطولة إيمي شومر، ميشيل ويليامز، إميلي راتاجكوفسكي، روري سكوفل، إيدي براينت، بيسي فيليبس، توم هوبر، نعومي كامبل، ولورين هاتون.

أخبار متعلقة

منتج "122": لم نستقر على موعد طرحه في دور العرض حتى الآن

منتج "122": لم نستقر على موعد طرحه في دور العرض حتى الآن
6 معلومات عن "Black Panther": أول فيلم في دور العرض السعودية

6 معلومات عن "Black Panther": أول فيلم في دور العرض السعودية
27 أبريل.. عرض "آخر أيام المدينة" في دور العرض بأمريكا

27 أبريل.. عرض "آخر أيام المدينة" في دور العرض بأمريكا
"فوكس سينما" تحصل على الرخصة الثانية لتشغيل دور العرض في السعودية

"فوكس سينما" تحصل على الرخصة الثانية لتشغيل دور العرض في السعودية
"الإعلام السعودي" تقر 6 تصنيفات لمحتوى الأفلام في دور العرض

"الإعلام السعودي" تقر 6 تصنيفات لمحتوى الأفلام في دور العرض
السعودية تحدد 6 فئات عمرية لدخول دور العرض السينمائى

السعودية تحدد 6 فئات عمرية لدخول دور العرض السينمائى
رقابة صارمة للتأكد من التزام دور العرض بتصنيف الأفلام في السعودية

رقابة صارمة للتأكد من التزام دور العرض بتصنيف الأفلام في السعودية

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

برلماني يهنئ السيسي ووزير الدفاع بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

برلماني يهنئ السيسي ووزير الدفاع بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

قافلة طبية من الأقصر الدولي للكشف على أهالي سفاجا

قافلة طبية من الأقصر الدولي للكشف على أهالي سفاجا

"أمن الشرقية" يحرر طفلا بعد اختطافه لطلب فدية 1.5 مليون جنيه

"أمن الشرقية" يحرر طفلا بعد اختطافه لطلب فدية 1.5 مليون جنيه

أبوسنة: سنطعن على قرار حفظ التحقيق في"مخالفات الانتخابات"

أبوسنة: سنطعن على قرار حفظ التحقيق في"مخالفات الانتخابات"

اختيارات الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل