"I Feel Pretty" في المركز الثالث بـ17 مليون دولار بعد أسبوع

جاء فيلم الكوميديا الأمريكي "I Feel Pretty" إخراج مارك سيلفرستاين وأبي كوهن، في المركز الثالث بقائمة عائدات التذاكر، في أسبوعه الأول بدور العرض، محققا إجمالي إيرادات وصل 17.228 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم عن رينيه بينيت التي تتعرض لحادثة تؤثر على رأسها خلال قيادتها لدراجتها، تتغير بها اﻷحوال، وتكتسب المزيد من الثقة في النفس على غير العادة، وتتصاعد أسهمها في شركة التجميل التي تعمل لديها، وتجعلها شاعرة بالتقدير من كل ممن حولها.

"I Feel Pretty" بطولة إيمي شومر، ميشيل ويليامز، إميلي راتاجكوفسكي، روري سكوفل، إيدي براينت، بيسي فيليبس، توم هوبر، نعومي كامبل، ولورين هاتون.