بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

يعرض فيلم "زاجروس" إخراج سهيم عمر خليفة، الليلة، في سينما كريم بوسط البلد الساعة التاسعة مساء، ضمن فعاليات الدورة الثانية من أيام القاهرة السينمائية.

ويروي الفيلم قصة کردي يعمل راعيا للغنم ويعشق زوجته. لكنّ الزوجة ترحل هي وابنتها إلى بلجيكا إثر إشاعات انتشرت عن خيانتها لزوجها. بعد فترة يلحق الرجل بزوجته وابنته. وهناك يكتشف أمورا غريبة عن زوجته ما يُزعزع ثقته بها، ويتوجب عليه اتّخاد قرار حاسم.

الفيلم فياض دومان، حليمة إلتر، داريا هاشم محمد، برادر موسيكي، إخراج سهيم عمر خليفة.

وحصل الفيلم على جائزة "جراند بري" مهرجان جنت السينمائي الدولي، كما تم ترشيحه لجائزة المهر العربي لأفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج في مهرجان دبي السينمائي.