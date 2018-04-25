تسجيل الدخول

الوطن

بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

منذ 5 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

مشهد من الفيلم

يعرض فيلم "زاجروس" إخراج سهيم عمر خليفة، الليلة، في سينما كريم بوسط البلد الساعة التاسعة مساء، ضمن فعاليات الدورة الثانية من أيام القاهرة السينمائية.

ويروي الفيلم قصة کردي يعمل راعيا للغنم ويعشق زوجته. لكنّ الزوجة ترحل هي وابنتها إلى بلجيكا إثر إشاعات انتشرت عن خيانتها لزوجها. بعد فترة يلحق الرجل بزوجته وابنته. وهناك يكتشف أمورا غريبة عن زوجته ما يُزعزع ثقته بها، ويتوجب عليه اتّخاد قرار حاسم.

الفيلم فياض دومان، حليمة إلتر، داريا هاشم محمد، برادر موسيكي، إخراج سهيم عمر خليفة.

وحصل الفيلم على جائزة "جراند بري" مهرجان جنت السينمائي الدولي، كما تم ترشيحه لجائزة المهر العربي لأفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج في مهرجان دبي السينمائي.

أخبار متعلقة

الثلاثاء.. عرض ومناقشة "رجل الدولاب" ضمن "أيام القاهرة السينمائية"

الثلاثاء.. عرض ومناقشة "رجل الدولاب" ضمن "أيام القاهرة السينمائية"
غدا.. عرض "اصطياد أشباح" بمهرجان أيام القاهرة السينمائية

غدا.. عرض "اصطياد أشباح" بمهرجان أيام القاهرة السينمائية
17 فيلما تشارك في الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية

17 فيلما تشارك في الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية
غدا.. عرض 3 أفلام في مهرجان أيام القاهرة السينمائية

غدا.. عرض 3 أفلام في مهرجان أيام القاهرة السينمائية
"العبور" يشارك في مهرجان أيام القاهرة السينمائية

"العبور" يشارك في مهرجان أيام القاهرة السينمائية
عرض 3 أفلام في ثاني أيام "القاهرة السينمائية".. الليلة

عرض 3 أفلام في ثاني أيام "القاهرة السينمائية".. الليلة
الليلة.. عرض 4 أفلام في ثالث أيام "القاهرة السينمائية"

الليلة.. عرض 4 أفلام في ثالث أيام "القاهرة السينمائية"

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

رئيس الأركان البحريني وقائد الصاعقة المصرية يستعرضان علاقات التعاون

رئيس الأركان البحريني وقائد الصاعقة المصرية يستعرضان علاقات التعاون

"الحريري" يطلق تطبيقا لتحميل صور "السلفي" مع مناصريه قبل الانتخابات

"الحريري" يطلق تطبيقا لتحميل صور "السلفي" مع مناصريه قبل الانتخابات

بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

بعد "جنت" و"دبي" السينمائي.. عرض "زاجروس" في سينما "كريم" الليلة

برلماني يهنئ السيسي ووزير الدفاع بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

برلماني يهنئ السيسي ووزير الدفاع بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

قافلة طبية من الأقصر الدولي للكشف على أهالي سفاجا

قافلة طبية من الأقصر الدولي للكشف على أهالي سفاجا

اختيارات الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

عايز تشجع المنتج المصرى.. ادعم تجربة «مها» و«نهى»: ما يجيبها إلا بناتها

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

كيت ميدلتون تعيد إطلالة «ديانا» بالفستان الأحمر

الأكثر قراءة

عاجل