عرض 3 أفلام في ثاني أيام "القاهرة السينمائية".. الليلة

تواصل الدورة الثانية من أيام القاهرة السينمائية عروض أفلامها لليوم الثاني على التوالي، حيث يعرض في تمام لساعة السادسة والنصف مساءً الفيلم الوثائقي "رجل الدولاب" إخراج باسم يسري، بسينما كريم، ويلى العرض مناقشة بحضور المخرج.

وتستضيف سينما الزمالك، عرض فيلم "على كف عفريت" إخراج كوثر بن هنية، فى تمام الساعة السابعة، وفى نفس التوقيت يعرض مجموعة أفلام قصيرة عن إضراب الصور في "سيماتك" مركز الفيلم البديل، وفى تمام التاسعة يعرض الفيلم الجزائري "السعداء" للمخرجة صوفيا جومه، في سينما كريم.