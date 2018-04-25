بالصور| جيتار وحيد ممدوح يشدو لشادية في بروفات الرياض

انتهى عازف الجيتار الشهير وحيد ممدوح، من آخر بروفاته قبل حفله الجديد والذي سيبدأ بعد ساعات قليلة على مسرح بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض والذي سيقف عليه للمرة الأولى ليقدم أيضا لأول مرة رؤية جديدة للجيتار لأغاني شادية بعد أن قدم مجموعة من أغاني العندليب الأسمر في حفلاته السابقة.

وأكد وحيد في بيان، أنه سيقدم في هذا الحفل رائعة الموسيقار منير مراد "ان راح منك يا عين" والتي كتب كلماتها فتحى قورة، وأيضا "علي عش الحب" لمنير مراد والتي كتب كلماتها مرسى جميل عزيز.

وقال وحيد، إنه منذ فترة يقوم بالتحضير لتقديم عمل مختلف، عن مجموعة العندليب التي قدمها في عدد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية وبمهرجان الموسيقي بالشارقة، ولذلك حضّر عملين من تأليف الموسيقار منير مراد والتي تغنت بهما شادية عامي 1962 و1959 ليقدمهم لأول مرة في أول حفل له ولدار الأوبرا المصرية بالرياض، وقام بعمل العديد من البروفات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وأكد ممدوح على المجهود الجبار الذي قامت به الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لتعزيز التواصل الثقافي بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا على ما قالته بإن التواصل الثقافي هو صمام أمان للهوية العربية وعلى مدى قدرة القوة الناعمة في مواجهة الأفكار الظلامية مما يؤدي إلى الأمن الفكري وينعكس إيجابا على البلدين، مشيرا إلى أن الحفل الذي سيقيمه اليوم يشاركه فيه مجموعة من نجوم الأوبرا.