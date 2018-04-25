تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| جيتار وحيد ممدوح يشدو لشادية في بروفات الرياض

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
بالصور| جيتار وحيد ممدوح يشدو لشادية في بروفات الرياض

وحيد ممدوح

انتهى عازف الجيتار الشهير وحيد ممدوح، من آخر بروفاته قبل حفله الجديد والذي سيبدأ بعد ساعات قليلة على مسرح بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض والذي سيقف عليه للمرة الأولى ليقدم أيضا لأول مرة رؤية جديدة للجيتار لأغاني شادية بعد أن قدم مجموعة من أغاني العندليب الأسمر في حفلاته السابقة.

وأكد وحيد في بيان، أنه سيقدم في هذا الحفل رائعة الموسيقار منير مراد "ان راح منك يا عين" والتي كتب كلماتها فتحى قورة، وأيضا "علي عش الحب" لمنير مراد والتي كتب كلماتها مرسى جميل عزيز.

وقال وحيد، إنه منذ فترة يقوم بالتحضير لتقديم عمل مختلف، عن مجموعة العندليب التي قدمها في عدد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية وبمهرجان الموسيقي بالشارقة، ولذلك حضّر عملين من تأليف الموسيقار منير مراد والتي تغنت بهما شادية عامي 1962 و1959 ليقدمهم لأول مرة في أول حفل له ولدار الأوبرا المصرية بالرياض، وقام بعمل العديد من البروفات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وأكد ممدوح على المجهود الجبار الذي قامت به الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لتعزيز التواصل الثقافي بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا على ما قالته بإن التواصل الثقافي هو صمام أمان للهوية العربية وعلى مدى قدرة القوة الناعمة في مواجهة الأفكار الظلامية مما يؤدي إلى الأمن الفكري وينعكس إيجابا على البلدين، مشيرا إلى أن الحفل الذي سيقيمه اليوم يشاركه فيه مجموعة من نجوم الأوبرا.

أخبار متعلقة

"الوطن" تنفرد بنشر الصور الأولى لكواليس حفلتي الأوبرا بمركز الملك فهد

"الوطن" تنفرد بنشر الصور الأولى لكواليس حفلتي الأوبرا بمركز الملك فهد
بالصور| توافد الناخبين إلى لجنة مجمع الملك فهد النموذجي للغات

بالصور| توافد الناخبين إلى لجنة مجمع الملك فهد النموذجي للغات
آخرها "ذا فويس كيدز".. عروض غنائية استضافها مركز الملك فهد الثقافي

آخرها "ذا فويس كيدز".. عروض غنائية استضافها مركز الملك فهد الثقافي
25 أبريل.. "مركز الملك فهد" يستضيف 45 فنانا وعازفا بالأوبرا

25 أبريل.. "مركز الملك فهد" يستضيف 45 فنانا وعازفا بالأوبرا

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

عزت العلايلي: "كنت حاسس إني في الحرب وأنا بعمل الطريق إلى إيلات"

عزت العلايلي: "كنت حاسس إني في الحرب وأنا بعمل الطريق إلى إيلات"

زيادة مخصصات توصيل الغاز بالمنازل إلى 3.5 مليار جنيه

زيادة مخصصات توصيل الغاز بالمنازل إلى 3.5 مليار جنيه

الجمعية المصرية اللبنانية تنظم حفل أزياء لصالح "تحيا مصر"

الجمعية المصرية اللبنانية تنظم حفل أزياء لصالح "تحيا مصر"

شباب "المؤتمر": شهرة "صلاح" سيكون لها تأثير إيجابي على السياحة المصرية

شباب "المؤتمر": شهرة "صلاح" سيكون لها تأثير إيجابي على السياحة المصرية

بالصور| جيتار وحيد ممدوح يشدو لشادية في بروفات الرياض

بالصور| جيتار وحيد ممدوح يشدو لشادية في بروفات الرياض

اختيارات الوطن

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد لواء صواريخ الدفاع الجوى يسترجع حكايات النصر

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

قائد سرية المشاة.. شهادة بطل من زمن الحرب فى وقت السلام

الأكثر قراءة

عاجل