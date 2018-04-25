جميع روابط البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 25/4/2018

تقدم "الوطن" بث مباشر لمباراة ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم.

ويلتقي الفريقان في مباراة ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب أليانز آرينا معقل الفريق البافارى، وتحمل مواجهة الليلة رقم 25 بين الفريقين الكبيرين وهو أكبر عدد مواجهات بين فريقين على المستوى الأوروبى على الإطلاق، ويقوده طاقم تحكيم هولندى بقيادة الحكم بيورن كيبيرس.

وتشير الأرقام إلى تكافؤ كبير بين الفريقين، حيث حقق كل منهما الانتصار فى 11 مواجهة، وانتهت مباراتان فقط بينهما بالتعادل، ويتفوق الفريق الملكى بشكل نسبى فى سباق الأهداف، حيث سجل لاعبو ريال مدريد 37 هدفاً فى شباك بايرن ميونيخ، فى حين اهتزت الشباك الإسبانية فى 36 مناسبة.

وتشهد مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد العديد من المفارقات، فالمدرب يوب هاينكس، المدير الفنى للفريق البافارى، لم يفشل مطلقاً فى التأهل إلى نهائى دورى الأبطال فى شكل البطولة الحالى، حيث حقق اللقب من قبل مرتين الأولى مع ريال مدريد «منافسه» الليلة، موسم 1997-1998، والثانية مع بايرن ميونيخ فريقه الحالى عام 2012-2013، وخسر نهائى 2011-2012 أمام تشيلسى الإنجليزى بركلات الترجيح.