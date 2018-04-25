السفير السعودي الجديد يصل إلى مطار القاهرة

وصل السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى مصر، إلى مطار القاهرة، مساء اليوم، لتقديم أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لبدء مهام عمله.

حضر السفير الجديد، على متن طائرة الخطوط السعودية القادمة من الرياض، وكان مندوب من وزارة الخارجية، وأعضاء سفارة السعودية لدى مصر، في استقباله بصالة كبار الزوار.

وكان السفير أسامة نقلي، يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدبلوماسية العامة، منذ ديسمبر 2017، كما تولى منصب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومدير الإدارة الإعلامية فيها، كما عمل في سفارة المملكة لدى واشنطن، لمدة 9 أعوام.