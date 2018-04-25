نشوى مصطفى: غرق التجمع الخامس ليس مسؤولية الحكومة الحالية

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن ما حدث في القاهرة الجديدة وخاصة منطقة التجمع الخامس بعد أن غرقت في مياه الأمطار ليست مسؤولية الحكومة الحالية.

وقالت "مصطفى"، خلال تدوينه لها على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "اللي حصل فى التجمع الخامس مش مسؤولية الحكومة الحالية.. التجمع الخامس وإنشاء البنية التحتية كانت في عهد الوزير إبراهيم سليمان".

وتابعت: "محاكمة الفاسدين بأثر رجعي واجب، عشان يبقوا عبرة لأي فاسد في أي وقت، تحيا مصر".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى استغاثت من غرق منزلها فى مدينة التجمع بمياه الأمطار، مشيرة إلى وجود انسداد فى بالوعات المياه أدى إلى غرق منزلها، وانقطاع الكهرباء.