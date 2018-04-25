تسجيل الدخول

الوطن

جامعة الأزهر تقرر إلغاء إجازة السبت لموظفيها

اليوم PM 10:36
كتب: عبد الوهاب عيسى
جامعة الأزهر تقرر إلغاء إجازة السبت لموظفيها

صورة أرشيفية

قررت جامعة الأزهر، عودة العمل 6 أيام بدلا من 5 أسبوعيًا، وإلغاء إجازة السبت لموظفيها.

وقال الدكتور أسامة محمد عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، في تصريح له إن رئاسة الجامعة حددت أيام العمل الأسبوعية بالجامعة وفروعها لتكون 6 أيام أسبوعيا، اعتبارًا من الأول من مايو 2018، موضحًا أن القرار يطبق على الأمانة العامة للجامعة، والأمانة العامة المساعدة لفرع أسيوط، والأمانة العامة لفرع البنات، والأمانة العامة المساعدة للوجه البحري، والكليات، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، والمستشفي التخصصي بمدينة نصر.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن مواعيد العمل الرسمية تكون من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهراً.

أخبار متعلقة

جامعة الأزهر تتطالب "المالية" بتخصيص سيارات لنقل للطلاب

جامعة الأزهر تتطالب "المالية" بتخصيص سيارات لنقل للطلاب
رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول

رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول
جامعة الأزهر تهنئ السيسي والجيش بذكرى تحرير سيناء

جامعة الأزهر تهنئ السيسي والجيش بذكرى تحرير سيناء
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس
غدا.. رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
27 مايو.. الحكم في أحقية محمد أبوهاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر

27 مايو.. الحكم في أحقية محمد أبوهاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر


التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

محمود العسيلي ينشر صورة مع ابنه: "مستر علي"

محمود العسيلي ينشر صورة مع ابنه: "مستر علي"

محافظ البحيرة: مستعدون لمواجهة الأمطار والسيول

محافظ البحيرة: مستعدون لمواجهة الأمطار والسيول

أحمد موسى: لا بد من محاسبة المسؤولين عن أزمة مياه الأمطار بالتجمع

أحمد موسى: لا بد من محاسبة المسؤولين عن أزمة مياه الأمطار بالتجمع

عمال السكة الحديد يرفعون تراكمات المياه بالمحطات

عمال السكة الحديد يرفعون تراكمات المياه بالمحطات

اختيارات الوطن

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

الأكثر قراءة

عاجل