جامعة الأزهر تقرر إلغاء إجازة السبت لموظفيها

قررت جامعة الأزهر، عودة العمل 6 أيام بدلا من 5 أسبوعيًا، وإلغاء إجازة السبت لموظفيها.

وقال الدكتور أسامة محمد عبدالرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، في تصريح له إن رئاسة الجامعة حددت أيام العمل الأسبوعية بالجامعة وفروعها لتكون 6 أيام أسبوعيا، اعتبارًا من الأول من مايو 2018، موضحًا أن القرار يطبق على الأمانة العامة للجامعة، والأمانة العامة المساعدة لفرع أسيوط، والأمانة العامة لفرع البنات، والأمانة العامة المساعدة للوجه البحري، والكليات، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، والمستشفي التخصصي بمدينة نصر.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن مواعيد العمل الرسمية تكون من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهراً.