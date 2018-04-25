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الوطن

"ياسر قورة": الحياة السياسية لن تستقيم وهناك أكثر من 100 حزب

منذ 47 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"ياسر قورة": الحياة السياسية لن تستقيم وهناك أكثر من 100 حزب

المهندس ياسر قورة

قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والدستورية، إنه لكي تتوافق الأحزاب ويحدث بينها اندماج لا بد أن تعلي من قيمة إنكار الذات، ولابد أن توافق الأحزاب الصغيرة على التواجد بشكل لائق داخل أحزاب كبيرة، فالحياة السياسية لن تستقيم، وهناك ما يزيد عن 100 حزب. 

وأضاف" قورة" لـ"الوطن"، أنه على الأحزاب أن تجلس سويا من الآن وتعقد عددًا من اللقاءات كبداية لإحداث نوع من التوافق والتفاهمات، حتى نستطيع أن نجني ثمار ذلك بعد 3 أو 4 سنوات، بوجود 4 أو 5 أحزاب كبيرة في المشهد السياسي. 

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