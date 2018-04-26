والدة الشهيد خالد مغربي: سعيدة بأنشودة "قالوا إيه"

قالت السيدة نعمات عطية، والدة الشهيد خالد مغربي، إنها سعيدة للغاية بأغنية "قالوا إيه" التي تضمنت تكريما لنجلها ولعددٍ من الشهداء من خلال كلمات الأغنية، موضحةً أنها تُحب سماعها باستمرار لأنها تُشعرها بالفخر.

وأضافت "عطية"، خلال تقرير عرضه برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور"، أن نجلها أخبرها بتوقعه بالشهادة أثناء مشاهدتها لاحتفال تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمهات الشهداء، مشيرةً إلى أنها تلقت نبأ استشهادة بصبر.

وتابعت: "أغنية قالوا إيه فرحانين بيها، وعاملينها نغمات على موبايلتنا".