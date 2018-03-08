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الوطن

أرملة الشهيد خالد مغربي: الإرهابيون وراء إطلاق لقب "دبابة" على زوجي

اليوم AM 12:03
كتب: محمود البدوي
أرملة الشهيد خالد مغربي: الإرهابيون وراء إطلاق لقب "دبابة" على زوجي

رضوى مجدي

كشفت رضوى مجدي، أرملة البطل الشهيد خالد مغربي، سبب تسميته بـ"الدبابة"، قائلة إن الإرهابيين هم من أطلق عليه لقب "خالد دبابة"، موضحة أنه كان شديدًا ولا يرحم، لافتة إلى أن الإرهابيين رصدوا مكافأة لمن يمسك بالبطل، وأنهم كانوا يتلقون تهديدات قبل استشهاده.

وأضافت "مجدي"، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، أنه زوجها ذهب إلى سيناء فور تخرجه وعمل في رفح لمدة 3 سنوات، وكان يحب عمله، وكان هدفه الأول هو حماية البلد.

وتابعت: "زوجي بطل وإحنا جنبه غلابة"، مشيرة إلى أن الشهيد كان يعامل العساكر على أنهم أبنائه، على الرغم من أنه لا يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره.

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