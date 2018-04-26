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الوطن

"التعمير": لا تقنين لأوضاع المعتدين على أراضي الدولة بعد 14 يونيو

منذ 39 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
"التعمير": لا تقنين لأوضاع المعتدين على أراضي الدولة بعد 14 يونيو

محمد حلمي

قال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير، إن الهيئة أعطت فرصة للمعتدين على أراضي الدولة لتقنين أوضاعهم وأعطتهم فرصة من 14 مارس الماضي إلى 14 يونيو المقبل.

وأضاف حلمي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن بعد هذه الفترة لن يسمح بالمد مرة أخرى، لافتا إلى أنه بالنسبة للمعتديين على الأراضي الزراعية سيتم سحب تلك الأرض بالكامل من صاحبها وسيتم طرحها بالمزاد العلني.

وأشار إلى أن صاحب الأرض الذي يستغلها في زراعات غير مثمرة أو لا تزال أرضه بور غير مستغلة سيتم إزالتها منه ويتم إعلانها في مزاد.

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