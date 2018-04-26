بالفيديو| رئيس "الأرصاد الجوية" يوضح موعد تحسن الحالة الجوية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الساعات الأولى من صباح الخميس، ستشهد سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لافتًا إلى أنها ستكون شديدة على السواحل الشمالية الشرقية في دمياط وبورسعيد ورفح المصرية ومدن القناة، كما ستسقط السيول على جنوب ووسط سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه مع تقدم ساعات النهار ستنتهي سقوط الأمطار في محافظة القاهرة، وبحلول يوم الجمعة سينتهي سقوط الأمطار من كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع أن هناك حالات عدم استقرار في فصل الربيع ينتج عنها هبوب الرياح والعواصف الترابية ولا ينتج عنها سقوط الأمطار، لكن التغيرات المناخية التي تأثرت بها دول العالم ومنها مصر، تسببت في سقوط الأمطار بهذه الغزارة خلال اليومين الماضيين.