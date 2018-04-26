بالفيديو| السطو على شركة بشبرا وسرقة 1.7 مليون جنيه في 7 دقائق

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا تليفزيونيًا عن تعرض إحدى الشركات بمنطقة شبرا، للسطو المسلح والاستيلاء منها على مبلغ مليون و700 ألف جنيه، وذلك خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم".

وقال حسن يوسف، صاحب الشركة، إن أحد موظفي الشركة كان أحد أفراد العصابة، الذين نجحوا في تقييد وربط موظفي الأمن والوصول إلى خزنة الشركة والاستيلاء على المبلغ المذكور، وذلك خلال 7 دقائق فقط.

ووجه صاحب الشركة، الشكر لقوات الأمن على جهودهم المبذولة، والتي أسفرت عن إعادة المبلغ المسروق بالكامل.