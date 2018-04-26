تسجيل الدخول

الوطن

"الحق في الصحة": يجب وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية

اليوم AM 05:51
كتب: خالد الأسمر
"الحق في الصحة": يجب وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية

محمد خليل

قال الدكتور محمد خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن هناك اتفاقا على أهمية وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية لإنهاء حالة الفوضى.

وأضاف خليل، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن سبب اعتراضه على قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية أنه يتيح لجميع المستشفيات والهيئات والمؤسسات التي يوجد لديها لجان بحثية مؤسسية أن تمارس البحث العلمي بشرط حصولها على موافقة مسبقة.

وأشار إلى أنه يجب قصر الموضوع على الجهات البحثية غير الربحية لأنه يلغي تعارض المصالح.

أخبار متعلقة

12 ملحوظة لنقابة الأطباء على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"

12 ملحوظة لنقابة الأطباء على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"
"صحة النواب" توافق على المادة 9 بـ"البحوث الإكلينيكية" بعد تعديلها

"صحة النواب" توافق على المادة 9 بـ"البحوث الإكلينيكية" بعد تعديلها
"صحة النواب" توافق على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية

"صحة النواب" توافق على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية
الإفتاء عن تمثيلها بـ"البحوث الإكلينيكية": سنصدر صورة مختلفة عن الدين

الإفتاء عن تمثيلها بـ"البحوث الإكلينيكية": سنصدر صورة مختلفة عن الدين

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

عبدالفتاح: سنخاطب "الأهلي" بشأن مانشيت مسيء للتحكيم في مجلة النادي

عبدالفتاح: سنخاطب "الأهلي" بشأن مانشيت مسيء للتحكيم في مجلة النادي

"الحق في الصحة": يجب وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية

"الحق في الصحة": يجب وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية

بالفيديو| برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة "أمطار التجمع"

بالفيديو| برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة "أمطار التجمع"

"الوزراء" عن "أزمة الأمطار": ما حدث في منطقة التجمع الخامس "استثنائي"

"الوزراء" عن "أزمة الأمطار": ما حدث في منطقة التجمع الخامس "استثنائي"

اختيارات الوطن

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

الأكثر قراءة

عاجل