"الحق في الصحة": يجب وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية

قال الدكتور محمد خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن هناك اتفاقا على أهمية وجود قانون لتنظيم البحوث الإكلينيكية لإنهاء حالة الفوضى.

وأضاف خليل، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن سبب اعتراضه على قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية أنه يتيح لجميع المستشفيات والهيئات والمؤسسات التي يوجد لديها لجان بحثية مؤسسية أن تمارس البحث العلمي بشرط حصولها على موافقة مسبقة.

وأشار إلى أنه يجب قصر الموضوع على الجهات البحثية غير الربحية لأنه يلغي تعارض المصالح.