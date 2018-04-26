"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

كما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانًا قد تصل حد السيول على مناطق من سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على المناطق المكشوفة من شمال وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ30 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: