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الوطن

"مرور الجيزة" يضبط 7096 مخالفة في حملات بالمحافظة

منذ 22 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
"مرور الجيزة" يضبط 7096 مخالفة في حملات بالمحافظة

اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة

شنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمديرية، حملات أمنية في نطاق المحافظة بالكامل، استهدفت الإزالة الإشغالات وتسيير حركة المرور، وأسفرت عن ضبط 7096 مخالفة مرورية.

وأشرف على الحملات اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث مرور الجيزة، وأمر اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة للمرور، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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