جثمان فادي البطش يصل مطار القاهرة في طريقه إلى غزة

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفلسطيني فادي البطش، الذي قتل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، واتهمت أسرته الموساد الإسرائيلي باغتياله خلال توجهه لأداء صلاة الفجر.

ووصل الجثمان على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من كوالالمبورا، واستقبله أطباء الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسن، وتم نقله عبر سيارات إسعاف متوجهة إلى منذ رفح البري تمهيدا لدخوله قطاع غزة.

وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان، وفاته نتيجة طلق ناري.

يأتي ذلك فيما شهدت حركة الطيران بالمطار اليوم، تأخر إقلاع 4 رحلات، أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل للرحلات.

وصرح مصدر ملاحي بالمطار، أن رحلة طيران الاتحاد رقم 650 المتجهة إلى أبوظبي تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتين لخطوط شركة نسما للطيران رقم 193 المتجهة إلى سكاكا، ورقم 182 المتجهة إلى ينبع، فيما تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، بسبب ظروف التشغيل.