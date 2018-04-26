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الوطن

اليوم.. مؤتمر لنقابة العاملين بالأخشاب لبحث مشكلات "القومية للأسمنت"

منذ 5 دقيقة
كتب: حسام حربى
اليوم.. مؤتمر لنقابة العاملين بالأخشاب لبحث مشكلات "القومية للأسمنت"

النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب

تعقد النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، المؤتمر العمالي النقابي الأول، تحت عنوان "عمال مصر بناة مصر"، اليوم، بالمركز المهني للتدريب المتطور، ويهدف المؤتمر إلى إعلاء سُبل الحوار في كل المشكلات التي تواجه العاملين بقطاع البناء والتشييد.

وقال عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة، إن المؤتمر سيناقش عدد من الموضوعات الهامة، على رأسها قانون النقابات الجديد وما تم الوصول إليه في مرحلة توفيق الأوضاع التي أوشكت على الانتهاء.

وأضاف الجمل، في بيان: "أزمة القومية للأسمنت، تتصدر الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر، وغيرها من الموضوعات المهمة التي تهم العاملين بقطاع البناء والتشييد"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء الفرصة للنقابيين الحضور لطرح أسئلتهم واستفساراتهم.

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