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الشيوخ الأمريكي يقرّ بومبيو اليوم وزيرا للخارجية

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
الشيوخ الأمريكي يقرّ بومبيو اليوم وزيرا للخارجية

مايك بومبيو - صورة أرشيفية

يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، جلسة موسعة، من المتوقع أن يقبل فيها بمايك بومبيو وزيرا للخارجية، بعد أن زكّاه الرئيس دونالد ترامب. وحصل بومبيو بفارق ضئيل، أمس الأربعاء على موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بعدما بدل السناتور الجمهوري راند بول موقفه في اللحظة الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبعد أن كان راند لفترة طويلة معارضا لتعيين بومبيو بسبب مواقفه حيال الحرب في العراق وبرامج المراقبة والتنصت الأمريكية، أعلن تبديل موقفه بعد تلقيه ضمانات من بومبيو، ما منح الأخير أغلبية ضئيلة ليحل محل ريكس تيلرسون.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون الشهر الماضي، واقترح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو خلفا له. وأكد ترامب وأعضاء إدارته أن أسباب إقالة تيلرسون تعود لخلافات كبيرة معه حول عدد من القضايا الدولية الملحة.

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