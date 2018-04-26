ولي أمر طالب يتهم مدرسة ومشرف مادة بضرب نجله في المنوفية

حرر عبد السميع محمد، ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بقرية ميت البيضة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، محضرًا بمركز الشرطة برقم 6079 جنح المركز، بعد الاعتداء على ابنه وضربه داخل الفصل من قبل معلمة الرياضيات ومشرف المادة، وإهانته وضربه "بالشلوت" أمام مديرة المدرسة والمدرسين والتلاميذ.

وأكد ولي أمر الطالب، في المحضر، أنه بعد مرور يومين من الواقعة توجه بابنه "محمود" للمدرسة، وطرده صاحب المدرسة وهدده بعدم الدخول مرة أخرى إلا بعد التنازل عن المحضر.

وأشار إلى أن الواقعة جاءت عقب تقدمه بشكوى إلى إدارة المدرسة ضد المشكو في حقهما بسبب التقصير في المادة، وعدم الاهتمام به.

من جانبه أكد رضا الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الواقعة أحيلت لتحقيق عاجل، وأن الحالة حولت للشؤون القانونية، وسيتم التحقيق مع معلمة مادة الرياضيات في الواقعة، اليوم.