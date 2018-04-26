تسجيل الدخول

الوطن

ولي أمر طالب يتهم مدرسة ومشرف مادة بضرب نجله في المنوفية

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود الحصري
ولي أمر طالب يتهم مدرسة ومشرف مادة بضرب نجله في المنوفية

ولي أمر طالب يتهم مدرسة ومشرف مادة بمدرسة خاصة بضرب نجله بالمنوفية

حرر عبد السميع محمد، ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بقرية ميت البيضة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، محضرًا بمركز الشرطة برقم 6079 جنح المركز، بعد الاعتداء على ابنه وضربه داخل الفصل من قبل معلمة الرياضيات ومشرف المادة، وإهانته وضربه "بالشلوت" أمام مديرة المدرسة والمدرسين والتلاميذ.

وأكد ولي أمر الطالب، في المحضر، أنه بعد مرور يومين من الواقعة توجه بابنه "محمود" للمدرسة، وطرده صاحب المدرسة وهدده بعدم الدخول مرة أخرى إلا بعد التنازل عن المحضر.

وأشار إلى أن الواقعة جاءت عقب تقدمه بشكوى إلى إدارة المدرسة ضد المشكو في حقهما بسبب التقصير في المادة، وعدم الاهتمام به.

من جانبه أكد رضا الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الواقعة أحيلت لتحقيق عاجل، وأن الحالة حولت للشؤون القانونية، وسيتم التحقيق مع معلمة مادة الرياضيات في الواقعة، اليوم.

أخبار متعلقة

ولي أمر يتقدم ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة ضد شيخ يسيئ للمسيحية

ولي أمر يتقدم ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة ضد شيخ يسيئ للمسيحية
ولي أمر طالب يتهم إدارة مدرسة بالإهمال بعد إصابة نجله بالمنوفية

ولي أمر طالب يتهم إدارة مدرسة بالإهمال بعد إصابة نجله بالمنوفية
غدا.. أولى جلسات محاكمة ولي أمر اعتدى على 4 مدرسين بـ"مطواة" في الفيوم

غدا.. أولى جلسات محاكمة ولي أمر اعتدى على 4 مدرسين بـ"مطواة" في الفيوم
بالفيديو| ولي أمر يعتدي على 4 مدرسين بمطواة.. وتحويله لمحاكمة عاجلة

بالفيديو| ولي أمر يعتدي على 4 مدرسين بمطواة.. وتحويله لمحاكمة عاجلة
ولي أمر: ابني شعر بالصداع فأعطاه زميله بالابتدائية مخدر الـ"تامول"

ولي أمر: ابني شعر بالصداع فأعطاه زميله بالابتدائية مخدر الـ"تامول"
ولي أمر طالبة: مديرة مدرسة خاصة صفعت ابنتي على أذنها وأفقدتها السمع

ولي أمر طالبة: مديرة مدرسة خاصة صفعت ابنتي على أذنها وأفقدتها السمع
مصطفى بكري: وجود الرئيس مع ولي عهد أبو ظبي بأحد "الكافيهات" أمر طبيعي

مصطفى بكري: وجود الرئيس مع ولي عهد أبو ظبي بأحد "الكافيهات" أمر طبيعي

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

محافظ الإسماعيلية: المطب الشوكي بطريق محمد علي هدفه منع الحوادث والسير

محافظ الإسماعيلية: المطب الشوكي بطريق محمد علي هدفه منع الحوادث والسير

5 نصائح عليك اتباعها للقيادة تحت الأمطار

5 نصائح عليك اتباعها للقيادة تحت الأمطار

"التعليم": إحالة المدرس المتهم بجلد طالب في المنوفية للتحقيق

"التعليم": إحالة المدرس المتهم بجلد طالب في المنوفية للتحقيق

"التصديري للأثاث": ورشة عن إدارة المخاطر لتطوير شركتك بدمياط 8 مايو

"التصديري للأثاث": ورشة عن إدارة المخاطر لتطوير شركتك بدمياط 8 مايو

"نيويورك تايمز": أدلة تؤكد اغتيال الموساد الإسرائيلي لـ"البطش"

"نيويورك تايمز": أدلة تؤكد اغتيال الموساد الإسرائيلي لـ"البطش"

اختيارات الوطن

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الأكثر قراءة

عاجل