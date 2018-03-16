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الوطن

ولي أمر طالب يتهم إدارة مدرسة بالإهمال بعد إصابة نجله بالمنوفية

منذ 23 دقيقة
كتب: محمود الحصري
ولي أمر طالب يتهم إدارة مدرسة بالإهمال بعد إصابة نجله بالمنوفية

ارشيفية

أصيب طالب بالصف السادس الابتدائي، بمركز منوف، بمحافظة المنوفية، قفز من أعلى سور المدرسة عقب إغلاق البوابة الرئيسية للمدرسة، واتهم والده إدارة المدرسة بالإهمال.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مستشفى منوف العام، بوصول "عبد الرحمن.ا.ع" 12 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائي، مصاب بتهتك وانفجار الطحال، وتهتك بالجزء الأخير من البنكرياس، وتم استئصال الطحال.

وبسؤال والد المصاب، أكد بأن نجله، ذهب للمدرسة صباحا فوجد البوابة مغلقة، مما اضطره إلى الصعود على سورالمدرسة، وقفز من أعلى السور، لداخل المدرسة مما أدى إلى إصابته، واتهم إدارة المدرسة بالإهمال.

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