العثور على جثة شاب في طنطا مشنوقا

عثرت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الغربية، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مشنوقا داخل منزله بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيدبورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة شاب مشنوقة داخل منزله بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من تحريات الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث مركز شرطة طنطا، أن الشاب يدعى "أ. أ" 25 عاما، مقيم بذات القرية، وجار التحريات حول الحادث لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه، ونقلها إلى مشرحة طنطا الجامعي لبيان سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.