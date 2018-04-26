الإثنين.. الجامعة العربية تنظم ندوة عن التليفزيون وتحديات الإعلام

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ندوة بعنوان "التليفزيون وتحديات الإعلام الجديد"، الإثنين المقبل، احتفالا بيوم الإعلام العربي في دورته الثالثة، بمشاركة نخبة متألقة من المسؤولين عن وسائل الإعلام المختلفة، والأكاديميين والإعلاميين البارزين.

وقالت المستشارة نسيمة شريط مدير إدارة الإعلام بالجامعة العربية، في تصريح لها، إن الندوة تناقش تأثير التليفزيون في وضع أولويات صانعي القرار، وهل ما زال التليفزيون يتمتع بقدرته على توجيه الرأي العام، إضافة إلى طبيعة العمل بين التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية مواكبة الطفرة التكنولوجية التي فرضها الإعلام الجديد.