تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الغربية: مليار جنيه لإقامة 173 مدرسة للقضاء على كثافة الفصول

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
محافظ الغربية: مليار جنيه لإقامة 173 مدرسة للقضاء على كثافة الفصول

محافظ الغربية :مليار جنية لإقامة 173 مدرسة بالغربية للقضاء على كثافة

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أنه بلغ عدد المدارس التي تم استلامها والجاري العمل بها والجاري طرحها 173 مدرسة بتكلفة تقارب المليار جنيه.

وأشار إلى أنه بلغ عدد المشروعات التعليمية التي تمت خلال  الفترة من 1/1/2016 إلى تاريخه 109 مدارس بعدد فصول 1733 فصلا وبتكلفة 545 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المدارس الجاري العمل بها على نطاق المحافظة 54 مدرسة بإجمالي 874 فصلا وبتكلفة 343 مليون جنيه.

كما تم طرح 10 مدارس بإجمالي 215 فصلا وبتكلفة 32 مليون جنيه، كما بلغ عدد المدارس الجاهزة للطرح والجاري تجهيزها للطرح لعام 2017/2018 عدد 69 مدرسة بإجمالي عدد فصول 1213 فصلا وبتكلفة 231 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تم توفير 376 قطعة أرض صالحة لبناء مدراس عليها منهم 140 قطعة تبرع من مواطني محافظة الغربية، مشيرا إلى مواصلة العمل في بناء المدارس الجديدة حتى تصل كثافة الطلاب بالفصول إلى المعدلات الطبيعية مع مراعاة الزيادة السكانية في الفترة القادمة على مستوى نطاق محافظة الغربية.

أخبار متعلقة

4 جمعيات بالأقصر تشارك في مشروع الحد من الزيادة السكانية

4 جمعيات بالأقصر تشارك في مشروع الحد من الزيادة السكانية
"الداخلية" توقع بروتوكول تعاون مع "القومي للسكان" حول الزيادة السكانية

"الداخلية" توقع بروتوكول تعاون مع "القومي للسكان" حول الزيادة السكانية
وزير التعليم: لدينا أزمة كبيرة بسبب الزيادة السكانية

وزير التعليم: لدينا أزمة كبيرة بسبب الزيادة السكانية
وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية والأمن الغذائي أبرز تحديات الاقتصاد

وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية والأمن الغذائي أبرز تحديات الاقتصاد
محمد معيط: معدل التضخم يرتفع في مصر بسبب الزيادة السكانية المستمرة

محمد معيط: معدل التضخم يرتفع في مصر بسبب الزيادة السكانية المستمرة

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

"النواب" يستضيف القمة الخامسة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط

"النواب" يستضيف القمة الخامسة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط

تكريم 4 عاملين بمدرسة يحيي غازى في إيتاي البارود لبلوغهم سن المعاش

تكريم 4 عاملين بمدرسة يحيي غازى في إيتاي البارود لبلوغهم سن المعاش

معز مسعود يلتقي الفيلسوف البريطاني ريتشارد سوينبيرن

معز مسعود يلتقي الفيلسوف البريطاني ريتشارد سوينبيرن

السيسي يخصص أراض لإقامة مشروعات في "الإسماعيلية الجديدة"

السيسي يخصص أراض لإقامة مشروعات في "الإسماعيلية الجديدة"

السبت.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالغردقة للصيانة 

السبت.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالغردقة للصيانة 

اختيارات الوطن

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

الأكثر قراءة

عاجل